Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлах»

Военнослужащие армии Израиля наносят удары по шиитской организации «Хезболлах», располагающейся в Ливане, в ответ на обстрел с территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

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«За последний час был зафиксирован ряд запусков из Ливана по израильской территории. В ответ Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей «Хезболлах» в Ливане. Подробности последуют», — отмечается в сообщении.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные вошли в Газу и приступили к окружению с разных сторон.

До этого экс-премьер Израиля Эхуд Барак заявил, что поддержка Израиля со стороны мирового сообщества ослабнет очень быстро, а легитимность военной операции в Газе будет поставлена под сомнение.

По уточненным данным, 7 октября в Израиль вторглись свыше трех тысяч боевиков ХАМАС. Кроме того, страна была подвергнута масштабному ракетному обстрелу. В плен попали более двухсот заложников. В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», одной из целей которых названо полное уничтожение движения ХАМАС.