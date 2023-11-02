NYT: в ВСУ идут колумбийские добровольцы в погоне за деньгами

На Украине к иностранным добровольцам, прибывшим в 2022 году из стран Запада, стали присоединяться бойцы из более бедных стран. Как сообщает газета The New York Times, они больше напоминают классических наемников, которыми движет финансовая выгода.

По информации газеты, благодатную почву для вербовки предоставляет Колумбия, где десятилетия борьбы с повстанцами и наркокартелями привели к формированию самой большой армии в Южной Америке. Сейчас на Украине находятся сотни колумбийских добровольцев, хоть это и лишь небольшая часть украинских вооруженных сил.

В публикации отмечается, что конфликт на Украине дает ветеранам из Колумбии «редкую возможность» изменить свою судьбу. Сами слухи о возможности присоединения к Вооруженным силам Украины стали распространяться среди колумбийцев в прошлом году, когда наплыв идеалистически настроенных добровольцев с Запада стал спадать.

Колумбийские мужчины самостоятельно добираются до Польши, для чего нередко продают ценные вещи и автомобили — поездка из Колумбии в Европу обходится недешево. На польско-украинской границе они с помощью онлайн-переводчиков сообщают, что собираются принять участие в конфликте на стороне Украины.

Оказавшись на территории страны они попадают на военную базу у города Тернополь. Там они проходят собеседование и формальный медицинский осмотр. После этого бойцы оказываются в очереди в одно из двух главных подразделений, куда берут бойцов из стран Латинской Америки: это или Иностранный легион, или же 49-й пехотный батальон «Карпатская Сечь». Выплаты идут на счет в местном банке, карты от которого они отправляют семьям.