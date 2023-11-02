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NYT: В ВСУ идут колумбийские добровольцы в погоне за деньгами

На Украине к иностранным добровольцам, прибывшим в 2022 году из стран Запада, стали присоединяться бойцы из более бедных стран. Как сообщает газета The New York Times, они больше напоминают классических наемников, которыми движет финансовая выгода.

NYT: в ВСУ идут колумбийские добровольцы в погоне за деньгами
© globallookpress.com

По информации газеты, благодатную почву для вербовки предоставляет Колумбия, где десятилетия борьбы с повстанцами и наркокартелями привели к формированию самой большой армии в Южной Америке. Сейчас на Украине находятся сотни колумбийских добровольцев, хоть это и лишь небольшая часть украинских вооруженных сил.

В публикации отмечается, что конфликт на Украине дает ветеранам из Колумбии «редкую возможность» изменить свою судьбу. Сами слухи о возможности присоединения к Вооруженным силам Украины стали распространяться среди колумбийцев в прошлом году, когда наплыв идеалистически настроенных добровольцев с Запада стал спадать.

Колумбийские мужчины самостоятельно добираются до Польши, для чего нередко продают ценные вещи и автомобили — поездка из Колумбии в Европу обходится недешево. На польско-украинской границе они с помощью онлайн-переводчиков сообщают, что собираются принять участие в конфликте на стороне Украины.

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Оказавшись на территории страны они попадают на военную базу у города Тернополь. Там они проходят собеседование и формальный медицинский осмотр. После этого бойцы оказываются в очереди в одно из двух главных подразделений, куда берут бойцов из стран Латинской Америки: это или Иностранный легион, или же 49-й пехотный батальон «Карпатская Сечь». Выплаты идут на счет в местном банке, карты от которого они отправляют семьям.

По словам опрошенных колумбийских военнослужащих, им платят порядка 3 тысяч долларов ежемесячно. Это примерно соответствует зарплате местных солдат.

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