В зоне СВО погиб российский ас-оператор беспилотников

Российский военнослужащий с позывным Мечта, прославившийся асом в пилотировании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.

Производитель рассказал, что пилот стал известен после серии успешных вылетов в районе Днепра. Там он уничтожил как минимум 19 лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом, которые пытались форсировать реку.

«Это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в день гибели Мечта выполнял боевые задачи под непрекращающимися обстрелами. Он был вынужден работать вплотную к линии соприкосновения из-за специфики используемых дронов.

«Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке», — отметил представитель компании, указав, что командиры военнослужащих уже подали документы на присвоение им звания Героя России посмертно.