Экс-советник Кучмы заявил о тяжелой ситуации на фронте для Украины
Все подготовленные украинские солдаты либо погибли, либо получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.
По его словам, в настоящее время резервов нет. Чтобы подготовить армию, требуется пять-шесть лет. Эксперт указал, что у Киева хороших новостей с поля боя объективно быть не может. Провал Вооруженных сил Украины неминуем в силу того, что украинцы уже бросают танки Leopard, а войска России сбивают все предоставленные Украине западными странами ракеты.
Соскин указал, что у киевского режима не осталось резервов, а Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание». Бывший советник аргументировал это тем, что часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку.