По его словам, в настоящее время резервов нет. Чтобы подготовить армию, требуется пять-шесть лет. Эксперт указал, что у Киева хороших новостей с поля боя объективно быть не может. Провал Вооруженных сил Украины неминуем в силу того, что украинцы уже бросают танки Leopard, а войска России сбивают все предоставленные Украине западными странами ракеты.