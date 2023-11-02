«Давно прошли те времена, когда Россия могла довольствоваться обещанием нейтралитета Украины и автономии/независимости Донбасса/Луганска. Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам. В этом отношении война была для России «большим шлемом». Это еще раз повысило доверие к российскому оружию, разрушило репутацию оружия НАТО и, таким образом, обратило вспять ущерб, нанесенный событиями 1989/1991 годов. Это также продемонстрировало истощение системы ООН/НАТО, которая теперь рассматривается как средство навязывания исключительно интересов Запада и воспринимается как несправедливая», - пишут журналисты издания.