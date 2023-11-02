СМИ: Западу придется закончить конфликт на Украине из-за Израиля
Политикам Запада придется закончить конфликт вокруг Украины, передав Москве все, что она захочет, чтобы не понести репутационных потерь, сообщает AgoraVox.
Этим помогут прикрыться последние события в секторе Газа, которые позволят плавно свернуть операцию западных стран на Украине.
«Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров», — пишет французское издание.
При этом украинские военные не могут вести наступление. Организовать быструю капитуляцию можно только путем выполнения всех требований России. Это является результатом необдуманных действий Запада в 2022 году, говорится в статье.
«Давно прошли те времена, когда Россия могла довольствоваться обещанием нейтралитета Украины и автономии/независимости Донбасса/Луганска. Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам. В этом отношении война была для России «большим шлемом». Это еще раз повысило доверие к российскому оружию, разрушило репутацию оружия НАТО и, таким образом, обратило вспять ущерб, нанесенный событиями 1989/1991 годов. Это также продемонстрировало истощение системы ООН/НАТО, которая теперь рассматривается как средство навязывания исключительно интересов Запада и воспринимается как несправедливая», - пишут журналисты издания.
AgoraVox подчеркивает, что на дипломатическом уровне видно, что война окончена. Украинцы могут защищаться, но не могут совершать штурм. Инициатива теперь однозначно оценивается как российская.