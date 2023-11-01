По его словам, ожидается, что выручка «Ростеха» составит около 2,8 триллионов рублей в 2023 году. Кроме того, «Рособоронэкспорт» установил партнерские отношения с 43 из 54 стран Африки, активно развивая это направление, заключил Чемезов.

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил, что Россия превосходит Запад в производстве военной промышленности в семь раз. Он указал, что Россия производит 200 танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год, в то время как украинская армия столкнулась с нехваткой снарядов для своего наступления. Москва не так чувствительна к потерям танков на поле боя благодаря способности своей промышленности выпускать бронетехнику с высокой скоростью. В то же время, ВСУ часто приходится ожидать поставок с Запада, что затрудняет их возможность быстро компенсировать потери, передает Life.