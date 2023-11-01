Пока вы спали: планы Байдена на помощь Израилю и победы войск РФ под Угледаром

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Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

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Наложить вето на закон о выделении средств на помощь Израилю планирует президент США Джо Байден, если его согласуют без упоминания Украины. Об этом говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома, передает ТАСС.

В документе поясняется, что законопроект в его нынешнем виде не предполагает помощи Киеву, хотя администрация США уже просила исправить этот момент. Как подчеркивается в документе, отказ от поддержки Украины станет «ужасным сигналом России и всему миру относительно решительности Вашингтона».

В Минобороны России сообщили о взятии под контроль опорного пункта ВСУ под Угледаром

Опорный пункт Вооруженных сил Украины на угледарском направлении захвачен мотострелками группировки «Восток», четверо украинских солдат взяты в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рассказ командира мотострелковой роты с позывным Чех.

Он пояснил, что на позиции противника было 10 человек, трое из которых спали. Бой завязался, когда они заметили российских военнослужащих, но длился всего 20 минут. В плен были захвачены четыре человека, один из них командир отделения.

Над Курской областью средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника

Киев снова попытался атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Уточняется, что дронов было два, оба самолетного типа. Средства противовоздушной обороны РФ сбили их над территорией Курской области.

Чиновник ООН подал в отставку из-за неспособности организации «остановить геноцид» в Газе

Крейг Мохибер покинул пост директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке, рассказав, что организация, на которую он работал более 30 лет, не справляется с урегулированием конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Он обвинил ООН в некомпетентности, так как на глазах мировой общественности разворачивается «геноцид», а организация не в силах остановить его.

«Правительства Соединенных Штатов, Великобритании и большинства стран Европы стали полными соучастниками ужасного нападения», — добавил Фолькер Тюрк.

В России начнут создавать полигоны для тестов в микроэлектронике

В Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске появятся полигоны для тестирования оборудования для производства микроэлектроники, их начнут делать в РФ в 2024 году. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, передает РИА Новости.

«Сейчас мы идём по пути тестовых участков на существующих производствах: освобождаем площадь и испытываем оборудование там. Конечно, нужны полноценные полигоны <...> Со следующего года мы создание таких полигонов запустим», — сказал он.