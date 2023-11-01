Раненному в Донецке журналисту "Известий" Быковскому сделали операцию

Журналисту "Известий" Евгению Быковскому, который был ранен при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделали операцию, сообщает газета в своем Telegram-канале. В сообщении также говорится, что к операции готовят корреспондента "Известий" Алексея Полторанина.

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Накануне представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что украинская армия в 19:18 мск открыла огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Позже стало известно еще о трех запусках. 31 октября сообщалось, что журналист "Известий" Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских военнослужащих. Получившего ранения корреспондента доставили в один из городских госпиталей.