Ветеран «Альфы» назвал особенности боев в подземных тоннелях Газы

Армия обороны Израиля не станет затапливать подземные тоннели в секторе Газа или использовать газ для убийства членов ХАМАС, заявил в комментарии NEWS.ru подполковник ФСБ в запасе, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. Он отметил, что в тоннелях могут находится заложники.

Проще было бы использовать газ или затопление, у Израиля есть такой опыт. Но в тоннелях могут находиться заложники и, наверное, такие методы для Израиля неприемлемы, поэтому приступили к подземной операции. Там отсутствует преимущество в жилой силе и бронетехнике, работа в стесненных условиях. Большое количество личного состава туда не опустишь, — сказал Филатов.

По словам военного эксперта, если территория лучше известна одной из сторон, то там могут быть установлены ловушки, минные заграждения, вплоть до схронов. После зачистки наступающие силы могут неожиданно оказаться в тылу противника. Филатов отметил, что подземные ходы для ведения боев — очень сложное место. При этом, по его словам, преимущество остается на стороне тех, чьи траншеи и подземные ходы — то есть ХАМАС.

Стороннему наблюдателю конфликта сложно оценить, насколько серьезные бои сейчас ведутся на подземной территории Газы, говорит Филатов. Подполковник ФСБ в отставке полагает, что Израиль обладает некоторыми разведданными, которые позволяют наносить удары точечно.

Я думаю, израильская армия не ведет себя прямолинейно. Израиль провел разведку и какие-то помещения уничтожаются артиллерией или авиацией, — полагает эксперт.