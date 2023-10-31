Пока вы спали: начало третьего этапа операции в Газе и объявление лучшего футболиста

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин заявил о невозможности оправдать страшные события в секторе Газа

Видео дня

Новый кризис на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на мирных граждан в Израиле, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

По словам президента, после этого вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности. Путин отметил, что происходящему в секторе Газа нет оправдания.

Глава государства указал, что в секторе Газа сейчас «без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей».

Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС

Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, израильская армия расширила свое наземное вторжение в сектор Газа.

В настоящее время цель ЦАХАЛА — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС.

Громкие звуки в центре Севастополя объяснили учениями флота

Громкие звуки в центре Севастополя вызваны тренировкой сил противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Развожаева.

По его словам, это происходит в районе Северного мола. При этом в городе обстановка спокойная.

Ранее Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над Севастополем две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах. Травмы получил 57-летний мужчина.

В США назвали новые регионы России русскоговорящими

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами прокомментировал ситуацию в новых российских регионах, сообщает «Лента.ру».

Бизнесмен назвал их русскоговорящими и указал, что их жители не считают себя частью Украины. Кроме того, у этих регионов не было представителей в парламенте Украины на протяжении большей части десятилетия.

Кандидат считает, что американские граждане оказались в «ловушке», поскольку забыли про запрет 11 оппозиционных партий на Украине.

Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч»

Футболист из Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча», сообщает news.ru.

Этот приз вручается лучшему футболисту мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football. Данный трофей спортсмен получил в восьмой раз, став рекордсменом по победам в премии.