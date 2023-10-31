Мобилизация: последние новости на сегодня 31 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 октября 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованные смогут бесплатно отдыхать в санаториях

В Госдуму внесли проект закона, который в случае его принятия предоставит мобилизованным, добровольцам и их семьям право на бесплатный отдых в государственных санаториях, домах отдыха, детских лагерях и турбазах, сообщает «Авторадио».

Инициатива принадлежит депутатам партии «Справедливая Россия – За правду».

По словам парламентариев, нововведения необходимы для ясного определения статуса военнослужащих и обеспечения равных условий для всех категорий граждан, проходящих военную службу, на получение мер социальной поддержки.

В Госдуме предложили защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО

Во исполнение поручения главы государства Владимира Путина о всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их семей, в Госдуму внесен проект закона, который в случае его принятия запретит увольнять россиянок, потерявших мужей в ходе спецоперации, сообщает «Парламентская газета».

Как заявил один из авторов инициативы, член Комитета палаты по промышленности и торговле Игорь Антропенко, это своеобразная гарантия спокойствия для семьи в вопросе трудовой стабильности.

Кроме того, подготовленный документ позволит справиться семьям с утратой, и даст возможность нормализовать жизнь в непростой ситуации.

Пенсионеры из Мытищ передали 60 комплектов теплых вещей в зону СВО

В Мытищах участницы клуба «Активное долголетие» отправили партию теплых вещей российским бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «360».

Женщины связали 60 комплектов теплой одежды, в том числе – рукавицы и носки. Вещи уже отправили с гуманитарным грузом на поле боя.