В Израиле допустили появление группировки "хуже ХАМАС" после войны в Газе
Армия Израиля выразила надежду, что война в Газе, цель которой состоит в уничтожении движения ХАМАС, не приведет к появлению группировки, которая будет хуже, сообщает РИА Новости.
При этом не исключается такая возможность, сообщил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус.
«Я служил в армии более 24 лет, и за это время у меня была возможность освещать террористические группы, такие как "Боко харам", ИГИЛ [запрещенная в РФ международная террористическая организация] и другие исламистские джихадистские движения, которые совершали зверства против мирных жителей по всему миру, часто демонстрируя свои действия с гордостью», — заявил он.
Как указал Конрикус, план ХАМАС по проникновению в общины с целью убийства мирных жителей и похищения заложников, а также массовое убийство на музыкальном фестивале являются примерами такого насилия. При этом трудно найти пример хуже, чем ХАМАС.
Так он ответил вопрос, не может ли текущий конфликт создать организацию хуже ХАМАС. Как указал подполковник, приоритетом является восстановление безопасности для южных общин и для всего Израиля.