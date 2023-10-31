В Израиле допустили появление группировки "хуже ХАМАС" после войны в Газе

«Я служил в армии более 24 лет, и за это время у меня была возможность освещать террористические группы, такие как "Боко харам", ИГИЛ [запрещенная в РФ международная террористическая организация] и другие исламистские джихадистские движения, которые совершали зверства против мирных жителей по всему миру, часто демонстрируя свои действия с гордостью», — заявил он.