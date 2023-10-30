Подтверждено назначение нового командующего группировкой «Днепр»

Военкоры подтвердили информацию о назначении нового командующего группировкой «Днепр». Им стал командующий ВДВ Михаил Теплинский . Об этом сообщил ТАСС.

Известно, что ранее командующим группировкой был генерал-полковник Олег Макаревич .

Ранее российские военкоры сообщали о смене командующего группировкой «Днепр». Информация не была официально подтверждена. Олег Макаревич был снять с должности. Вместо него назначен Михаил Теплинский.