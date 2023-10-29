Чем известен новый командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский

Российские военкоры сообщили, что генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский занял пост командующего группировкой «Днепр». Минобороны РФ еще не выступило с официальным комментарием. URA.RU приводит все, что известно о Теплинском.

Заслуги Теплинского и его образование

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Теплинскому в 1995 году было присвоено звание Героя Российской Федерации. На этот момент он был старшим лейтенантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении за мужество и героизм Теплинского, которые тот проявил во время Чеченской войны.

В 1999 году Теплинский окончил Общевойсковую академию ВС РФ им. М.В.Фрунзе. До этого восемь лет назад он получил образование в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени Ленинского комсомола. А в 2007 году он прошел обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В предпоследний год XX века Теплинский участвовал в Чеченской войне.

«Награжден орденами „За заслуги перед Отечеством“ IV степени (с мечами), Кутузова, Мужества, медалями ордена „За заслуги перед Отечеством“ I и II степени (с мечами), „За отвагу“, другими знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации», — передает Минобороны РФ на своем сайте.

Карьерная лестница Теплинского

В 2000 году Теплинский получил должность начальника штаба, командира 234 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. В октябре 2002 году он стал заместитель командира 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, а в 2003 году — начальником штаба соединения.

Спустя четыре года Теплинский был назначен начальником 212 гвардейского окружного учебного центра имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И.Н.Руссиянова. Начиная с 2009 года он занимал пост начальника штаба, первым заместителем командующего 20 гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. Это продолжалось до 2013 года, когда Теплинский стал командующим 36 общевойсковой армией Восточного военного округа.

Через два года Теплинский занял пост начальника штаба территориальных войск Южного военного округа. В 2017 году он занял пост начальника штаба, первого заместителя командующего войсками Южного военного округа. С апреля 2019 года Теплинский первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа. А командующим Воздушно-десантными войсками был назначен указом Путина. На данный момент по неподтвержденной информации, Теплинский стал командующим группировкой «Днепр».

Роль Теплинского в спецоперации

В апреле британская разведка стала больше уделять персоне Теплинского. Отмечалось, что на тот момент он снова стал играть одну их ключевых ролей в спецоперации. К тому же это происходило на фоне усиления роли ВДВ в боях в Артемовске (Бахмуте), сообщало BBC.