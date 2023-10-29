Стало известно о смене командующего группировки войск «Днепр»
Минобороны и Генштаб РФ сменили командующего группировкой войск «Днепр» на Херсонском направлении. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Макаревич снят с должности, на его место назначен командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский», – сообщает канал.
По данным военкоров, в последнее время бои в Херсонской области становятся все более интенсивными. Враг увеличивает боевую активность, стремясь переправиться на наш берег Днепра, чтобы создать плацдарм для наступления на Крым.
Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки на Херсонском направлении уничтожили две лодки ВСУ
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