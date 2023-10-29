Предсказавший конфликт на Украине писатель дал прогноз на СВО

Луганский писатель Глеб Бобров, предсказавший начало специальной военной операции на Украине, рассказал о вариантах развития конфликта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Отмечается, что Бобров в 2008 году написал книгу "Эпоха мертворожденных", в которой предсказал конфликт на Донбассе вплоть до географии боев и главных героев.

Бобров в разговоре с Коцем, комментируя текущую ситуацию в зоне спецоперации, отметил, что Россия явно знает, что делает. При этом он призвал не строить догадок касательно будущего, так как развитие событий зависит от многих факторов.

"Переломная точка вооруженного конфликта еще не пройдена. Возможно, она наступит, когда украинский "контрнаступ" выдохнется окончательно, а мы, наоборот, двинемся вперед. Запад проиграть на поле украинской битвы не хочет категорически, ибо поражение может полностью обрушить нынешнее западноцентричное мироустройство", - подчеркнул Бобров.