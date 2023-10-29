Стало известно об усилении бомбардировок на севере Газы

Израиль за последние часы усилил бомбардировки на севере сектора Газа, больше всего ударов приходится на территорию вблизи лагеря для беженцев Джабалия. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что вблизи лагеря был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов.

Ранее лава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа будет долгой.

«Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели конфликта с Палестиной. Политик подчеркнул, что они поддерживают израильскую сторону и хотят, чтобы она одержала победу в войне с палестинским движением ХАМАС.