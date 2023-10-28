Российская авиация ударила по боевикам в Идлибе

Российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Латакия и Идлиб. Об этом, как сообщает Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, поражены подземные укрытия и пункты управления в районах населенных пунктов Кбана в Латакии, Бариша и Эриха в Идлибе.

Удары стали ответом на обстрелы правительственных войск со стороны боевиков. Как рассказал Кулить, за прошедшие сутки было зафиксировано шесть таких обстрела в разных сирийских провинциях.