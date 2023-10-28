Российская авиация ударила по боевикам в Идлибе
Российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Латакия и Идлиб. Об этом, как сообщает Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, поражены подземные укрытия и пункты управления в районах населенных пунктов Кбана в Латакии, Бариша и Эриха в Идлибе.
Удары стали ответом на обстрелы правительственных войск со стороны боевиков. Как рассказал Кулить, за прошедшие сутки было зафиксировано шесть таких обстрела в разных сирийских провинциях.
Кроме того, по словам вице-адмирала, продолжается нарушение воздушного пространства Сирии со стороны стран западной коалиции, хотя их летательные средства должны получать разрешение на полеты у российской стороны.
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