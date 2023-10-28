Ситуация в конфликте на Украине развивается в пользу российских вооруженных сил и президента Владимира Путина. Об этом в колонке для издания Foreign Policy администрации президента США Фиона Хилл.

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По словам экс-чиновницы, тревогу в развитии конфликта вызывает тот факт, что США объединяют поддержку Украины и Израиля в одну статью бюджетных расходов, и чем дальше заходит вооруженное противостояние, тем сильнее Запад устает от него.

«Противостояние становится внутренней проблемой (...), поэтому Путин считает, что это станет поводом к сокращению поддержки Киева и к тому, что ухудшающееся отношение к войне в западном обществе подтолкнет к началу переговоров на условиях России», — поделилась рассуждениями Хилл.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска одерживают победу над Вооруженными силами Украины в Донецкой народной республике, а оборона этого региона стала для Украины ловушкой.