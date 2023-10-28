США начнут поставлять на Украину «Франкенштейн-ПВО»

Пентагон хочет вооружить Киев импровизированными системами ПВО, состоящими из устаревших советских установок и современных американских ракет. Об этом пишет газета The New York Times.

© U.S. Army / Eugen Warkentin

Газета отмечает, что в Вашингтоне и Киеве отчаялись и начали экспериментировать с необычной программой вооружений, которую в Пентагоне окрестили FrankenSAM (от Frankenstein и SAM – ракета «земля-воздух»).

Суть в том, что западные ракеты пытаются совместить с советскими пусковыми системами и радарами, доставшимися нынешней киевской власти после развала СССР.

Так, в США уже состоялись испытания корабельных ракет RIM-7 Sea Sparrow, модернизированных для использования советскими ЗРК «Бук». Испытаны также ракеты AIM-9 Sidewinder в сочетании с радарами советской эпохи и пусковая система Patriot, которая также работает со старыми советскими радиолокаторами.

Кроме того, Киеву намерены передать американские ЗРК MIM-23 Hawk, сделанные в пятидесятые годы прошлого века