США начнут поставлять на Украину «Франкенштейн-ПВО»
Пентагон хочет вооружить Киев импровизированными системами ПВО, состоящими из устаревших советских установок и современных американских ракет. Об этом пишет газета The New York Times.
Газета отмечает, что в Вашингтоне и Киеве отчаялись и начали экспериментировать с необычной программой вооружений, которую в Пентагоне окрестили FrankenSAM (от Frankenstein и SAM – ракета «земля-воздух»).
Суть в том, что западные ракеты пытаются совместить с советскими пусковыми системами и радарами, доставшимися нынешней киевской власти после развала СССР.
Так, в США уже состоялись испытания корабельных ракет RIM-7 Sea Sparrow, модернизированных для использования советскими ЗРК «Бук». Испытаны также ракеты AIM-9 Sidewinder в сочетании с радарами советской эпохи и пусковая система Patriot, которая также работает со старыми советскими радиолокаторами.
Кроме того, Киеву намерены передать американские ЗРК MIM-23 Hawk, сделанные в пятидесятые годы прошлого века
По словам источников издания, часть систем «Франкенштейн-ПВО» планируется отправить на Украину нынешней осенью и зимой, чтобы защитить объекты энергосистемы и инфраструктуры во время холодов.