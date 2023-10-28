Палестина договорилась со Starlink о восстановлении связи в Газе

Палестинская национальная администрация уже практически договорилась, что Starlink восстановит связь в секторе Газа, заявил в интервью телеканалу Al-Hadath министр связи Палестины Ицхак Садр.

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Днем ранее другой телеканал Al Arabiya сообщил, что услуги связи и интернета в секторе Газа не работают после массированных ударов Израиля. Но есть способ восстановить связь - получить доступ к искусственным спутникам, заявил Садр.

По словам министра, "уже налажены контакты с компанией Starlink, ведется работа с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования", а также запланирована покупка ряда установок. Садр сообщил, что от Starlink получен положительный ответ.