ВС РФ нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российская армия за неделю осуществила 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре украинской стороны. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

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Как уточнили в ведомстве, удары проводились с 21 по 27 октября. Атака была произведена высокоточным оружием и беспилотниками в том числе по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, базам горюче-смазочных материалов.

Помимо этого, продолжили в МО, армия РФ поразила пункты размещения бойцов ВСУ, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены, заключили в министерстве.