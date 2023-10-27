"Этот вопрос всегда важен, сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, но сегодня - особенно [важен], имея в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет", - пояснил он.



"В общем, здесь большой комплекс вопросов. У нас сегодня два докладчика - [руководитель Росгвардии] Золотов Виктор Васильевич и [глава МВД] Колокольцев Владимир Александрович. Я попрошу коллег доложить поподробнее, но и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания", - заключил Путин.