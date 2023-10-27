Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

По сообщению парламентария, Россия получила от Украины 60 тел участвовавших в спецоперации бойцов. Он отметил, что обмен произошел при участии Министерства обороны России .

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих. Омбудсмен добавила, что к ней также обращаются по вопросам включения в список по обмену военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины.