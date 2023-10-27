В Польше назвали необходимое число солдат

В Польше заявили, что стране нужно минимум 300 тыс. солдат для поддержания безопасности
Польше необходима армия численностью минимум в 300 тыс. солдат для поддержания своей безопасности. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на приеме в честь праздника центров войскового набора добровольцев.
"300 тыс. солдат польской армии - это минимум, которым должна обладать Польша, чтобы быть в безопасности. Такова наша цель и ее можно достичь, нужно только последовательно работать", - цитирует министра агентство РАР.
Предложения некоторых деятелей оппозиции сократить численность польских вооруженных сил Блащак назвал преступлением.
В июне Мариуш Блащак определил численность польской армии примерно в 172 тыс. человек. Летом прошлого года глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения численности польской армии до 400 тыс. солдат и офицеров.