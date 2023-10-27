В ВДВ воссоздали 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию

Источник: в составе ВДВ воссоздали 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию
104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.
"Принятое ранее решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады реализуется в настоящее время", - сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "на одном из полигонов Западного военного округа проходят боевое слаживание подразделения вновь сформированного десантно-штурмового полка Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, укомплектованного контрактниками".
В августе в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" источник сообщал ТАСС, что дивизия будет вновь создана в составе ВДВ к 1 декабря 2023 года. Как сообщал ТАСС президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, предусматривается воссоздание дивизии в составе трех полков.
Сообщалось, что в составе дивизии первоначально будут три десантно-штурмовых полка, включая воссозданный 345-й полк, артиллерийский полк, отдельный танковый батальон. Позднее в состав дивизии войдет и зенитно-ракетный полк.
До недавнего времени в составе ВДВ России были две воздушно-десантных и две десантно-штурмовых дивизии, а также пять бригад.
С 1946 года дивизия дислоцировалась в Азербайджане. В августе - сентябре 1992 года 345-й полк был передислоцирован в Республику Абхазия и выведен из состава дивизии. В 1993-м она была выведена из Азербайджана и полностью передислоцирована в город Ульяновск. В 1998 году она была реорганизована в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Сводные подразделения 104-й дивизии принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах.