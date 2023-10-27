В ВДВ воссоздали 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию

104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Принятое ранее решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады реализуется в настоящее время", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что "на одном из полигонов Западного военного округа проходят боевое слаживание подразделения вновь сформированного десантно-штурмового полка Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, укомплектованного контрактниками".

В августе в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" источник сообщал ТАСС, что дивизия будет вновь создана в составе ВДВ к 1 декабря 2023 года. Как сообщал ТАСС президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, предусматривается воссоздание дивизии в составе трех полков.

Сообщалось, что в составе дивизии первоначально будут три десантно-штурмовых полка, включая воссозданный 345-й полк, артиллерийский полк, отдельный танковый батальон. Позднее в состав дивизии войдет и зенитно-ракетный полк.

До недавнего времени в составе ВДВ России были две воздушно-десантных и две десантно-штурмовых дивизии, а также пять бригад.