Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в российские войска

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из экс-бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», после принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Об этом рассказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко.
По его словам, в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. На следующий день после прибытия им выдали оружие и обмундирование.
«Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», — добавил командир.
Ранее сообщалось, что 24 сентября 2022 года бывшие солдаты ВСУ, которые пребывали в колонии в Еленовке, захотели получить гражданство России, обратившись к Народному совету Донецкой народной республики (ДНР). 24 ноября стало известно о формировании батальона, в состав которого, предположительно, войдут 50 добровольцев, перешедших на сторону российских войск.