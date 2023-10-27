Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в российские войска

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из экс-бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», после принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Об этом рассказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко.

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По его словам, в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. На следующий день после прибытия им выдали оружие и обмундирование.

«Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», — добавил командир.