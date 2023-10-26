Кадыров сообщил о создании нового батальона имении Байсангура Беноевского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в структуре Росгвардия нового батальона, который будет носить имя героя Кавказской войны Байсангура Беноевского.

"Посетил стройплощадку, на которой в скором времени появится база для нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделение под руководством командира Бекхана Чалаева будет состоять из 300 бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, новая база должна отвечать самым последним стандартам качества. "Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии", - добавил он.

Ранее Кадыров сообщил, что Чечне завершается формирование батальона Министерства обороны РФ имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура. Его командиром стал Руслан Геремеев.