Легендарный Т-34 заметили на военном параде в Египте

В ходе Октябрьской или, как ее еще называют, Войны Судного дня 1973 года бронетанковая техника советского производства являлась главной ударной силой сухопутных сил Египта. Эти боевые машины, наряду с современными образцами были продемонстрированы во время посещения в минувшую среду президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси штаба 4-й бронетанковой дивизии 3-й полевой армии, дислоцирующейся в городе Суэц.

25 октября полвека назад как раз прекратились военные действия. Этим событиям посвятили историческую часть мероприятия.

Как отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, египтяне тогда все еще имели на вооружении средние танки Т-34-85, один из образцов провезли во время этого смотра. Были у них и самоходки Су-100. Однако решающую роль в операции отвели Т-54, Т-55 и Т-62. Последние наиболее эффективно проявили себя против М48, М60 американского производства и британских Centurion.

Не забыли и бронетранспортеры БТР-50, чехословацкие ОТ-62, впервые дебютировавшие в реальных боевых действиях боевые машины пехоты БМП-1, различные артиллерийские системы, средства, с помощью которых осуществлялась переправа через Суэцкий канал.

Небо тогда прикрывалось зенитными ракетными комплексами С-75, С-125, "Квадрат", истребителями МиГ-21. Эти образцы вооружений также провезли на тралах.

"Если старая техника показывалась отдельными экспонатами, то современные образцы, находящиеся в составе этого соединения, были представлены сотнями единиц. Например, вряд ли где-то еще можно увидеть такое количество М1А1. То же самое касается бронетранспортеров, реактивных систем залпового огня, артиллерии, комплексов ПВО, автомобилей, в том числе российского производства.