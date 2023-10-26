NYT: Израиль ведет войну на шести фронтах

Израильская армия занята «войной на шесть фронтов», она не сможет победить без союзников, в том числе без США, указал обозреватель Томас Фридман в своей статье для New York Times.

Израиль ведет войну «на шесть фронтов», он борется с неправительственными организациями, социальными сетями, идеологическими движениями, сообществами Западного берега реки Иордан и израильскими политическими силами, указал Фридман в материале для New York Times, передает ТАСС.

Израильская сторона не способна победить на всех фронтах в одиночку, победа возможна только если Израиль и США соберут «глобальный альянс союзников».

В качестве оппонентов израильским властям он указал ХАМАС, сирийские, ливанские, иракские и йеменские группировки, якобы связанные с Ираном.

Также Фридман отметил, что одним из фронтов страны является дискуссия в соцсетях о том, кто прав, а кто виноват в этом конфликте. Журналист добавил, что Палестина получает поддержку, ее движение «философски» осмысливают интеллектуалы.

Еще одним из фронтов выступают внутренние силы Израиля, которые настроены против поселений на Западном берегу. Шестой фронт – оппозиционная часть граждан, недовольных правительством премьера Биньямина Нетаньяху.

Израилю нужны деньги на все фронты, ему нужны легитимность и международные союзники.

Действующее израильское руководство не способно собрать партнеров, так как много лет оно поддерживало расширение израильских поселений на Западном берегу, оно не собирается отказываться от этой политики для нормализации отношений с Палестиной.

Эти действия Израиля Фридман назвал аннексией, на ее фоне просьбы о помощи выглядят «стратегически и морально непоследовательными».

Прочность союза зависит от президента США Джозефа Байдена и его политики, заключил обозреватель.