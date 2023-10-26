ХАМАС заявил о попадании ракеты в израильский вертолет

Военное крыло движения ХАМАС –группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – сообщило, что в небе над центральной частью сектора Газа сбило вертолет Армии обороны Израиля.

В заявлении уточняется, что боевики выпустили по израильскому вертолету ракету Sam7.

«Было зафиксировано попадание», – передает ТАСС сообщение группировки.

В израильской армии пока не комментировали эти сообщения.