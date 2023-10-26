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Военное крыло ХАМАС заявило о поражении вертолета Израиля ракетой

Военное крыло движения ХАМАС –группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – сообщило, что в небе над центральной частью сектора Газа сбило вертолет Армии обороны Израиля.

ХАМАС заявил о попадании ракеты в израильский вертолет
© globallookpress.com

В заявлении уточняется, что боевики выпустили по израильскому вертолету ракету Sam7.

«Было зафиксировано попадание», – передает ТАСС сообщение группировки.

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В израильской армии пока не комментировали эти сообщения.

Между тем ЦАХАЛ сообщил, что провел ночью целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа для подготовки к следующему этапу боевых действий.