ХАМАС заявил о попадании ракеты в израильский вертолет

Военное крыло ХАМАС заявило о поражении вертолета Израиля ракетой
Военное крыло движения ХАМАС –группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – сообщило, что в небе над центральной частью сектора Газа сбило вертолет Армии обороны Израиля.
В заявлении уточняется, что боевики выпустили по израильскому вертолету ракету Sam7.
«Было зафиксировано попадание», – передает ТАСС сообщение группировки.
В израильской армии пока не комментировали эти сообщения.
Между тем ЦАХАЛ сообщил, что провел ночью целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа для подготовки к следующему этапу боевых действий.