Спецоперация на Украине 26 октября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 октября 2023 года.
ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области
При обстреле деревни Городище в приграничном районе Курской области повреждения получили фасады, окна и заборы трех домовладений, электроснабжение нарушено, газопровод перебит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Романа Старовойта.
«Никто из мирных жителей не пострадал. Собственникам поврежденных домов окажем помощь в восстановлении», — пообещал он.
Как пишет издание, специалисты газовой службы уже приступили к починке оборудования, восстановление энергоснабжение запланировано в ближайшее время.
В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
На Украине намереваются усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
Ранее экс-премьер министр страны Николай Азаров указал, что мобилизационные резервы на Украине почти на нуле.
Украина лишилась сразу трех ценных танков
Вооруженные силы Украины лишились сразу двух танков Leopard 2 за последние несколько дней, что стало самой тяжелой потерей западных танков для Киева с начала боевых действий. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс, передает «Лента.ру».
Отмечается, что танки были уничтожены в Запорожской области. Автор публикации обратил внимание на то, что «резкий рост потерь танков противоречит общему успеху Украины».