Спецоперация на Украине 26 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 октября 2023 года.

ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

При обстреле деревни Городище в приграничном районе Курской области повреждения получили фасады, окна и заборы трех домовладений, электроснабжение нарушено, газопровод перебит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Романа Старовойта.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Собственникам поврежденных домов окажем помощь в восстановлении», — пообещал он.

Как пишет издание, специалисты газовой службы уже приступили к починке оборудования, восстановление энергоснабжение запланировано в ближайшее время.

В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте

На Украине намереваются усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Ранее экс-премьер министр страны Николай Азаров указал, что мобилизационные резервы на Украине почти на нуле.

Украина лишилась сразу трех ценных танков

Вооруженные силы Украины лишились сразу двух танков Leopard 2 за последние несколько дней, что стало самой тяжелой потерей западных танков для Киева с начала боевых действий. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс, передает «Лента.ру».