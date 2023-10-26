Три танка ВСУ, в том числе два немецких Leopard, уничтожены на Запорожском направлении в районе Работина за последние сутки, там же украинская армия потеряла до 85 военных, сообщило Министерство обороны России.

«Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказано в сводке.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс ранее сообщил, что за последние дни украинская армия потеряла сразу три своих танка Leopard 2, это стало самой тяжёлой потерей западных танков ВСУ с момента начала контрнаступления.

Французская газета Le Monde констатировала провал контрнаступления украинской армии.