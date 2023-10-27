В Госдуме заявили об отсутствии угрозы ядерной войны

Во время Карибского кризиса в 1960-е годы мир был намного ближе к ядерной войне, чем сейчас. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

© m24.ru

По его словам, серьезной угрозы начала ядерной войны сейчас нет.

"Тогда реальная была угроза применения ядерного оружия. Сейчас разговоров много, а угрозы нет", – отметил он.

При этом Картаполов посоветовал США ответственно отнестись к обязанностям в рамках договора об ограничении стратегических вооружений, поскольку у них огромный запас ядерного оружия. Только тогда, подчеркнул он, ядерной войны можно избежать.

"Если Соединенные Штаты продолжат вести себя так, как ведут, все может быть хуже, чем в шестидесятые годы", – заключил он.

Ранее в РФ состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов добавил, что к тренировке привлекались подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.