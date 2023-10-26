$93.22-0.3498.35-0.39

Al Mayadeen: на базе США в Дейр-эз-Зоре прозвучали взрывы

На базе США на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии прозвучали взрывы.

На базе США в Сирии прозвучали взрывы
© РИА Новости

«Звуки взрывов слышны на американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор», — сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По предварительным данным, причиной взрывов мог стать ракетный обстрел.

Пентагон: силы США были атакованы связанными с Ираном группировками

О потерях не сообщается.

Ранее Центральное командование США заявило, что эскадрилья истребителей F-16 Военно-воздушных сил США прибыла на Ближний Восток с целью усиления американского военного присутствия в регионе.