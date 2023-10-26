На базе США в Сирии прозвучали взрывы

Al Mayadeen: на базе США в Дейр-эз-Зоре прозвучали взрывы
На базе США на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии прозвучали взрывы.
«Звуки взрывов слышны на американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор», — сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
По предварительным данным, причиной взрывов мог стать ракетный обстрел.
О потерях не сообщается.
Ранее Центральное командование США заявило, что эскадрилья истребителей F-16 Военно-воздушных сил США прибыла на Ближний Восток с целью усиления американского военного присутствия в регионе.