МО Британии заявило о подготовке более 50 тысяч солдат ВСУ с 2015 года

Британские инструкторы с 2015 года обучили более 50 тыс. украинских военнослужащих, заявил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи.

«С 2015 года более 50 тыс. украинских военных были обучены в Великобритании», — сказано в ответе Хиппи на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Марка Логана.

Как пишет ТАСС, замминистра обороны также уведомил, что в ближайшие месяцы Лондон намерен передать Киеву системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды. Кроме того, Хиппи пообещал помощь Украине в ремонте повреждённой бронетехники.