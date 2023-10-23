Западные спецслужбы, в том числе ЦРУ, участвовали в разработке дронов для ВСУ. В дальнейшем устройства были использованы для удара по Крымскому мосту, пишут в статье для Washington Post обозреватели Грег Миллер и Изабель Хуршудян.

Эксперты пояснили, что производство дронов было развернуто в условиях особой секретности.

По данным авторов статьи, представители украинских силовых ведомств находились в тесном контакте с сотрудниками ЦРУ, дислоцированными в Киеве, заранее предупреждали западных коллег о грядущих крупных акциях.

В ряде случаев, отметили обозреватели, американские специалисты выражали опасения. В частности, они не одобрили подрыв грузовика на Крымском мосту. Кроме того, они отказывались от участия в сомнительных операциях.

По словам экспертов, все крупные операции спецслужб Украины проходят только при условии личного одобрения со стороны Владимира Зеленского.

Напомним, что украинские силовики дважды устраивали крупные теракты на Крымском мосту. Первый теракт произошел в октябре 2022 года, второй — 17 июля 2023 года.