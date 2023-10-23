ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформируют новые группы противовоздушной обороны (ПВО) с использованием западного вооружения на границе с Белоруссией. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, сейчас в «северной операционной зоне» идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп ПВО. Их вооружают оружием западного производства, которое поставляют Киеву.

Напомним, что 7 октября Наев заявлял, что ВСУ привели в усиленный режим несения службы на границе из-за проверки боеготовности вооруженных сил Белоруссии. Он отмечал, что при необходимости Киев добавит на этот участок границы дополнительные силы и средства.