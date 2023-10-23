В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) России применяют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты на командный пункт. Также уточняется, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов систем ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают подразделения на запорожском направлении в районе Вербового.
Ранее Министерство обороны показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве на купянском направлении.