В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) России применяют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ, передает РИА Новости .

Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты на командный пункт. Также уточняется, что подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов систем ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают подразделения на запорожском направлении в районе Вербового.