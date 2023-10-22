СМИ: американские танки Abrams слишком поздно окажутся на Украине

Танки американского производства Abrams не повлияют на боевые действия на Украине, так как они прибудут туда слишком поздно, говорится в публикации Merkur.

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Отмечается, что небольшое количество танков, график поставок, а также проблемы с доставкой не позволят добиться желаемых результатов на передовой. При этом Киеву будет необходимо обеспечить пути подвоза снарядов, запасных частей и топлива для западной техники, а на это потребуется время.

Издание утверждает, что в Киеве убеждены в продолжении боевых действий в следующем году, поэтому собираются задействовать Abrams в 2024 году.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.