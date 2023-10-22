Стало известно о неспособности США напугать Россию поставками ракет Украине

Поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине не застали российскую армию врасплох. О неспособности поставки Вашингтона Киеву напугать Россию сообщает Farda со ссылкой на американского чиновника.
«Ракеты были отправлены в распоряжение Украины тайно, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», — заявил неназванный чиновник США.
Отмечается, что планы Вашингтона предоставить данные ракеты Вооруженным силам Украины (ВСУ) были известны Москве, а поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий.
Ранее член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что США приняли безответственное решение, передав Киеву ракеты ATACMS. Он пояснил, что ATACMS на Украине ставят под угрозу жизни гражданского населения в будущем.