Военнослужащие Армии обороны Израиля запустили ракету для перехвата неизвестного объекта, выпущенного с территории Ливана . Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном Telegram-канале .

"Некоторое время назад ракета-перехватчик была запущена в направлении подозрительного объекта, который нарушил воздушные границы Израиля со стороны Ливана. В результате его перехвата в северных районах Израиля были активированы сирены, предупреждающие граждан о воздушной тревоге", - подчеркнули военные.