Пентагон заявил о перспективах эскалации на Ближнем Востоке
Эксперты Пентагона предполагают, что конфликт между Израилем и Палестиной может затронуть другие страны, рассказал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. Об этом пишет РИА «Новости».
Остин пояснил, что в Пентагоне опасаются атак на американские базы, расположенные на Ближнем Востоке.
По его словам, ранее на силы США в Ираке и Сирии были предприняты атаки с помощью беспилотников.
Соединенные Штаты делают все необходимое для обеспечения безопасности в макрорегионе, готовят войска к отражению возможных атак, резюмировал Остин.
Напомним, что Вашингтон разместил на Ближнем Востоке большое количество баз. Кроме того, после начала палестино-израильского конфликта США отправили в Средиземное море ударные группировки во главе с авианосцами, экспедиционный корпус морской пехоты, инструкторов, медиков, военные самолеты.