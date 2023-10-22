Пентагон заявил о перспективах эскалации на Ближнем Востоке

Эксперты Пентагона предполагают, что конфликт между Израилем и Палестиной может затронуть другие страны, рассказал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин. Об этом пишет РИА «Новости».

Остин пояснил, что в Пентагоне опасаются атак на американские базы, расположенные на Ближнем Востоке.

По его словам, ранее на силы США в Ираке и Сирии были предприняты атаки с помощью беспилотников.

Соединенные Штаты делают все необходимое для обеспечения безопасности в макрорегионе, готовят войска к отражению возможных атак, резюмировал Остин.