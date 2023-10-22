Глава ХАМАС: войной в Газе управляют США

США руководят войной против ХАМАС и других формирований Палестины. Об этом заявил глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машааль, сообщает РИА Новости.

«Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием», – заявил Машааль.

По его словам, «оккупанты хотят сокрушить ХАМАС и сектор Газа», а также ликвидировать его народную поддержку.

Машааль уверен в грядущей ХАМАС, поскольку ранее палестинское движение участвовало в пяти войнах против Тель-Авива и смогло «стойко противостоять ему».