В НАТО предупредили об угрозе конфликта в Арктике

Укрепление российско-китайского сотрудничества повышает риск возникновения конфликта с НАТО в Арктике, цитирует Bloomberg председателя военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра. Он утверждает, что по Северному морскому пути стало ходить все больше китайских гражданских судов, на борту которых присутствуют военные из этой страны.

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НАТО все больше обеспокоена судоходством Китая по Северному морскому пути, а также тем, что его коммерческие и научные интересы могут стать предтечей китайского военного присутствия в Арктике, — сказал офицер.

По его словам, Альянс должен быть готов к тому, что Россия, вкладывающая немалые деньги в развитие своих арктических авиабаз и другую инфраструктуру, готова действовать в Арктике. Бауэр добавил, что, несмотря на это, НАТО не беспокоится, что Арктика немедленно станет горячей точкой.