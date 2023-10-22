Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

"Сегодня утром примерно в 05:25 (совпадает с московским временем - прим. ТАСС) израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропорту Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", - говорится в распространенном агентством заявлении военных.