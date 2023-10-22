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Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
© РИА Новости

"Сегодня утром примерно в 05:25 (совпадает с московским временем - прим. ТАСС) израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропорту Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя", - говорится в распространенном агентством заявлении военных.

Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы из вышеперечисленных аэропортов в аэропорт города Латакия, передает агентство.

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Представители Армии обороны Израиля пока не комментировали эту информацию.