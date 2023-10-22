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RUSI: Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре

Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований RUSI Джек Уотлинг заявил, что Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре со стороны России.

Украине посоветовали готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре
© globallookpress.com

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

По словам Уотлинга, Украине следует готовиться к тяжёлой зиме.

«Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — говорится в публикации.

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Ранее в Al Khaleej заявили, что зимние планы ВС России держат Владимира Зеленского в неопределённости.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко допустил возможность блэкаутов в стране.