Украине посоветовали готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре

RUSI: Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре
Научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований RUSI Джек Уотлинг заявил, что Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре со стороны России.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.
По словам Уотлинга, Украине следует готовиться к тяжёлой зиме.
«Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — говорится в публикации.
Ранее в Al Khaleej заявили, что зимние планы ВС России держат Владимира Зеленского в неопределённости.
Также министр энергетики Украины Герман Галущенко допустил возможность блэкаутов в стране.