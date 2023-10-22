В Израиле заявили об ударе по террористам на границе с Ливаном

У границы Израиля и Ливана была обнаружена «террористическая ячейка», которая пыталась запустить по Израилю противотанковые ракеты. Израильские военнослужащие нанесли по ней удар, предотвратив атаку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в их Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, атака планировалась в районе населенного пункта Шломи.

«Солдаты ЦАХАЛа нанесли удар по ячейке до того, как террористам удалось осуществить атаку», — пишет ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские военнослужащие сообщили, что им удалось перехватить ракету, запущенную в сторону их беспилотного летательного аппарата у границы с Ливаном. После этого они нанесли удар по месту запуска.

«Система противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватила ракету, летательный аппарат не был поврежден», — сообщила армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Там указали, что авиации удалось обстрелять военный комплекс, с которого был осуществлен запуск ракеты.