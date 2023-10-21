Армия Израиля заявила о подготовке к новому этапу операции в Газе
Израильские военные продолжают готовиться к новым шагам в рамках военной операции на территории сектора Газа, говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
При этом отмечалось, что в последние несколько дней были утверждены планы по конкретной деятельности солдат в ходе операции. Речь идет как о военных, проходящих регулярную службу, так и тех, кто находится в резерве. Кроме того, на местах организованы учения для подготовки подразделений.
В настоящее время солдаты 188-й бригады ЦАХАЛ дислоцированы непосредственно у границы сектора Газа. Они готовы выполнить поставленные перед ними боевые задачи в рамках наземной операции, отметили в пресс-службе.
По данным Guardian, израильские силовики заявили о своей готовности начать наземное наступление на Газу, которое, по их словам, будет гораздо более всеобъемлющим и жестоким, чем любой предыдущий конфликт с ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант посетил войска на границе с Газой. Он заверил, что команда об атаке скоро поступит.
Израильские официальные лица утверждают, что у них нет иного выбора, кроме как начать массированное наступление под кодовым названием "Железные мечи". За последние 16 лет Израиль участвовал в трех значительных конфликтах с ХАМАС, но эти кампании были направлены на сохранение контроля на местах, а не на уничтожение радикального движения.