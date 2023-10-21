$95.91-1.40101.43-1.20

Марк Галеотти: российские войска смогли справиться с ATACMS

Широко разрекламированные в западной прессе дальнобойные ракеты ATACMS оказались неэффективными, рассказал профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований UCL, писатель Марк Галеотти в статье для Spectator.

Эксперт рассказал о контрмерах ВС РФ против ATACMS
© Twitter

Ученый отметил, что ВСУ запустили по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры несколько ракет этого типа. Большая часть из них, добавил он, не попала в цель из-за эффективных контрмер со стороны ВС РФ.

Галеотти напомнил, что Запад поставил ВСУ значительное количество относительно современных вооружений. В частности, в пакетах военной помощи были морские беспилотники, преподносившиеся как необнаружимые, ракеты, разрекламированные как «несбиваемые».

Стали известны характеристики поставленных ВСУ ракет ATACMS

По оценке профессора, Россия смогла своевременно адаптироваться ко всем видам, типам и образцам вооружений и военной техники западного образца.

ВСУ, заметил автор, провалили летнюю кампанию, не смогли выполнить задачи осенней. Поставки ракет не изменили и не изменят ход конфликта, констатировал писатель.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости