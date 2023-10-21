Широко разрекламированные в западной прессе дальнобойные ракеты ATACMS оказались неэффективными, рассказал профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований UCL, писатель Марк Галеотти в статье для Spectator.

Ученый отметил, что ВСУ запустили по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры несколько ракет этого типа. Большая часть из них, добавил он, не попала в цель из-за эффективных контрмер со стороны ВС РФ.

Галеотти напомнил, что Запад поставил ВСУ значительное количество относительно современных вооружений. В частности, в пакетах военной помощи были морские беспилотники, преподносившиеся как необнаружимые, ракеты, разрекламированные как «несбиваемые».

По оценке профессора, Россия смогла своевременно адаптироваться ко всем видам, типам и образцам вооружений и военной техники западного образца.